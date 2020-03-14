 

Рубль отыгрывает позиции после резкого обвала

14.03.2020, 17:32, Разное

Последние дни стали для отечественной валюты роковыми. На фоне усиливающейся эпидемии коронавируса COVID-2019 произошел резкий спад цен на нефть. Эти факторы нанесли сокрушительный удар по котировкам. Доллар и евро прибавили в цене около десяти рублей.

К счастью для россиян, распространение коронавируса в стране происхождения – Китае – замедлилось. Благодаря этому в среду национальная валюта начала отыгрывать позиции. Официальный курс рубля на 11 марта 2020 года составляет 72,02 за доллар и 81,85 за евро.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Мнение: О долгожданной ракете

07.02 / Составлен ТОП-5 абсолютно новых электромобилей 2020 года

10.03 / Представлены доступные народные средства от потливости

07.02 / Ожоги и синяки на теле: труп россиянки обнаружили в центре Милана

05.03 / Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко раскрыла имя второй дочери

01.01 / Мнение: С Новым годом!

07.03 / Армия Израиля предотвратила кибератаку ХАМАС

03.03 / Многие Android-смартфоны и iPhone научились взламывать через стол

07.03 / Лариса Гузеева рассказала поклонникам о результатах похудения

24.01 / Подтверждено существования излучения Хокинга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика