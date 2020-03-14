Рубль отыгрывает позиции после резкого обвала

14.03.2020, 17:32, Разное

Последние дни стали для отечественной валюты роковыми. На фоне усиливающейся эпидемии коронавируса COVID-2019 произошел резкий спад цен на нефть. Эти факторы нанесли сокрушительный удар по котировкам. Доллар и евро прибавили в цене около десяти рублей.

К счастью для россиян, распространение коронавируса в стране происхождения – Китае – замедлилось. Благодаря этому в среду национальная валюта начала отыгрывать позиции. Официальный курс рубля на 11 марта 2020 года составляет 72,02 за доллар и 81,85 за евро.