ИБ-эксперты объяснили, как защититься от хакеров при работе из дома

14.03.2020, 17:30, Разное

В свете пандемии коронавируса COVID-2019 многие крупные и небольшие компании в целях обеспечения безопасности сотрудников рассматривают вариант удалённой работы. Эксперты в области информационной безопасности (ИБ) объяснили, какие риски существуют при работе из дома и как можно защититься от хакеров.

В специализирующейся на кибербезопасности компании Check Point рассказали, что работая дома человек может чувствовать себя более расслабленно и не принимать во внимание действия хакеров, а вот последние как раз пользуются подобными ситуациями, совершая атаки с целью получения доступа к персональным или же корпоративным данным. Поэтому в первую очередь работающим удалённо сотрудникам следует продумывать надёжные пароли, особенно для e-mail или использующихся компанией приложений.

Немаловажным аспектом эксперты называют внимательное прочтение получаемых фишинговых писем. В этом случае рекомендуется проверять адрес отправителя, потому что не исключены действия хакеров. Почти половина доменов, информирующих о коронавирусе, может быть вредоносной, поэтому к приходящим с таких адресов сообщениям следует относиться критически.

Руководству компаний специалисты не советуют экономить и предоставлять работающим из дома сотрудникам девайсы, чтобы они не пользовались персональными устройствами. Если же человеку приходится работать на своём компьютере или ноутбуке, то прежде стоит посоветоваться с корпоративной командой IT, установить надёжные антивирусные программы либо же по-другому позаботиться о безопасности рабочего места. То же самое относится к домашней сети Wi-Fi, для которой не советуют, во избежание утечки данных, использовать заводские пароли, а придумать более надёжные.

Тимурбулат Султангалиев, руководитель компании AT Consulting, работающей в сфере ИБ, говорит, что для безопасной работы сотрудников из дома важно предусмотреть шифрование данных, антивирусы, межсетевое экранирование, ограничивать доступ к системе не прошедшим авторизацию пользователям, заниматься мониторингом безопасности и уязвимости, обеспечивать многофакторную аутентификацию.