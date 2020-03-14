Озвучены источники дохода Джигана и Оксаны Самойловой

14.03.2020, 17:30, Разное

Масс-медиа озвучили источники дохода супружеской пары – Джигана и Оксаны Самойловой. Модель ранее приняла решение развестись, многодетная мать намерена также лишить мужа родительских прав.

В настоящее время супруги живут на деньги, зарабатываемые эскортом. Известный музыкант Денис Устименко-Вайнштейн, выступающий под сценическим псевдонимом Джиган, имеет доход меньше, чем у жены. Самойлова получает прибыль с названного вида бизнеса, то же относится и к её мужу.

Брачные отношения молодые люди зарегистрировали в декабре 2012 года, пара воспитывает четырёх детей. Согласно имеющейся информации, музыкант имеет большое желание добиться прощения у супруги, так как, предположительно, его музыкальная карьера идет на спад и возникают проблемы с деньгами.



Если супруги официально расстанутся, то суд может взыскать с Джигана алименты. Адвокат многодетной матери Нарек Костанян пояснил ранее о правах Оксаны Самойловой. При разводе разделу подлежит всё нажатое совместно имущество: недвижимость, автомобили, авторские права, а также активы в виде акций и облигаций. Детей, отметил юрист, могут оставить матери, поскольку чаще всего к такому решению приходит суд.