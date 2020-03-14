 

Турция и Азербайджан договорились приостановить транспортное сообщение

14.03.2020, 17:30, Новости дня

Президенты Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев в ходе телефонных переговоров договорились о закрытии транспортного сообщения между странами.

«Было принято решение о временной приостановке авиа- и наземного сообщения, за исключением грузоперевозок, в рамках мер, предпринимаемых против [распространения] коронавируса», – сообщили в администрации турецкого президента, передает ТАСС.

Также главы государств обсудили двусторонние отношения и региональные темы.

В пятницу Турция приостановила авиасообщение с Германией, Францией, Испанией и еще шестью странами ЕС из-за коронавируса.



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