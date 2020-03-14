 

Смартфон Vivo NEX 3S 5G с экраном-водопадом теперь доступен для заказов

14.03.2020, 17:30, Разное

Компания Vivo официально анонсировала смартфон Vivo NEX 3S 5G с «экраном-водопадом». Стоимость устройства в версии с 8 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами постоянной памяти составляет 719 долларов.
Vivo NEX 3S 5G работает на основе процессора Snapdragon 865 и модема X55. Смартфон отличается от предшественника использованием оперативной памяти стандарта LPDDR5. Также для сохранения данных пользователей в устройстве используется ЗУ UFS 3.1, не зависящее от заряда аккумулятора. Смартфон поддерживает передачу данных по стандарту WiFi 6.

Прибор получил дисплей на 6,8 дюйма, занимающий примерно 99,6 процента поверхности на передней части. Экран получил сертификат HDR10+ за цветопередачу и соответствие гамме sRGB. Дисплей поддерживает ролики в разрешении 4K.

На задней панели Vivo NEX 3S 5G расположилась камера на 64 мегапикселя. Вместе с ней установлен телеобъектив с оптическим зумом, способным увеличивать изображение в два раза. За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 4,4 тысячи миллиампер часов, обеспечивающий активную работу прибора на протяжении 30 часов. В РФ устройство пока можно купить только по предварительному заказу.



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