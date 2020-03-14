В Петербурге ввели свободное посещение школ

14.03.2020, 17:28, Новости дня

С понедельника петербургские школьники при необходимости по решению родителей смогут перейти на домашнее обучение, такая рекомендация связана с профилактикой коронавируса, сообщила председатель городского комитета по образованию Жанна Воробьева.

«С 16 марта мы готовы предложить родителям перевести их детей на домашнее обучение. Для тех, кто по тем или иным причинам не может оставить ребенка дома, школы продолжат работу, будут организованы дежурные группы», – отметила Воробьева, передает ТАСС.

Она добавила, что городские власти готовы обеспечить дистанционное обучение учащихся любых классов и в любом количестве.

«Для этого в нашем распоряжении есть городской портал дистанционного обучения с курсами по большинству предметов, ежегодно не менее 230 учителей города проходят курсы по обучению основам работы в этой системе», – уточнила председатель комитета.

Ранее в Москве ввели свободное посещение школ для профилактики коронавируса.

Отметим, что на интернет-портале мэра Москвы Сергея Собянина есть официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.