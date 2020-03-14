Противолодочные Ту-142 облетели нейтральные воды Тихого и Северного Ледовитого океанов

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14.03.2020, 17:28, Новости дня

Противолодочные самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота провели полет над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов, сообщили в Минобороны.

«Два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов. Летчики отработали навыки полета над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Летчики также отработали слаженность действий в ходе полета без наземных радиотехнических средств навигации. Самолеты сопровождались истребителями МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.

В военном ведомстве подчеркнули, что полет прошел в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства и проводился в рамках программы боевой подготовки экипажей Ту-142 в зимнем периоде обучения.

В пятницу американские СМИ сообщили, что российские Ту-142 пролетели рядом военным лагерем США у берегов Аляски и отметили, что РФ способна быстро обнаруживать американские подразделения.



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