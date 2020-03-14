Актриса Стася Милославская во время спектакля травмировала ногу

14.03.2020, 17:07, Разное

Отечественная актриса театра и кино Стася Милославская в разделе Stories аккаунта Instagram разместила небольшое видео, показав подписчикам травмированную ногу. Инцидент произошёл прямо во время спектакля, в котором задействована 24-летняя артистка.

В кадрах обнародованного в соцсети ролика Стася Милославская показывает правую ногу, туго перемотанную эластичным бинтом. В подписи актриса пожаловалась поклонникам, что минувшая пятница, оказалась для неё неудачной. Она получила травму, а потому теперь вынуждена больше времени проводить дома и лечиться. Кроме того, пришлось отменить премьеру спектакля с её участием, при том, что этого события Милославская ожидала около двух лет. Насколько серьёзно травмирована конечность и сколько времени займёт лечение актриса пока не сообщила, оставив внизу под роликом «приписку» о том, что подруга занимается «поиском анестезии» для неё.



Стася Милославская известна многим зрителям по роли в фильме «Стрельцов». Кроме этой картины 24-летняя актриса воплотила на сцене и экране более трёх десятков центральных и второстепенных персонажей. Не раз в интервью Милославская отмечала, что благодарна своим родителям за помощь и советы, прислушиваясь к которым она успешно развивает карьеру в кино и театре.