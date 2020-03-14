В Сети опубликовано первое фото с камеры Huawei P40

14.03.2020, 17:07, Разное

В Сети появились первые фотоснимки, сделанные камерой смартфона Huawei P40. Презентация устройства запланирована на 26 марта.

По данным инсайдеров в компании Huawei, новое устройство также будет претендовать на звание лучшего камерофона в 2020 году. В настоящее время прибор проходит тесты под названием Huawei ELS-L29. Он получил модуль камеры с 4 объективами, разрешение которых держится в секрете.

Название P40 будет использоваться для смартфона только на рынке Европы. Эксперты отмечают, что оценить качество снимков по достоинству сложно, имея всего одно фото, однако даже оно демонстрирует высокую детализацию и контрастность. На кадре изображен некий источник света, который не перекрывает темные области, что говорит о подстраиваемом под обстановку балансе белого.

Характеристики смартфона Huawei P40 пока отсутствуют. Известно лишь то, что устройство получит аккумулятор на 4,7 тысячи миллиампер часов, произведенный компанией Sunwoda Electronic. В РФ смартфон должен появиться уже во второй половине текущего года. Предыдущую генерацию устройства в РФ можно купить примерно за 32 тысячи рублей в вариации с 6 гигабайтами оперативной памяти.