Intel Core i3-10100 может стать лучшим игровым процессором

14.03.2020, 17:07, Разное

Настольные процессоры Intel Comet Lake 10-го поколения появятся на рынке в июне текущего года. По мнению экспертов, Intel Core i3-10100 может стать лучшим игровым чипом в истории компьютерной индустрии.

Данный процессоров может находиться в нижней части иерархии Comet Lake, но если исходить из утечки базы данных SiSoft Sandra, он по своим характеристикам похож на Core i7-6700K. По данным инсайдеров, и i3-10100, и i7-6700K представляют собой четырехъядерные восьмипоточные чипы, причем первые имеют базовую тактовую частоту 3,6 ГГц и ускорение до 4,3 ГГц. Это сопоставимо с повышением на 4,2 ГГц для 6700K, хотя у более старого чипа Skylake базовая тактовая частота выше (4 ГГц).

Intel i7-6700K был выпущен в 2015 году по цене 350 долларов. На данный момент неизвестно, сколько будет стоить Core i3-10100. По некоторым данным, его стоимость составит около 120 долларов.

Эксперты рассказывают, что пользователям также необходимо помнить, что им потребуется новая материнская плата (с разъемом LGA 1200) для совместимости с процессорами Comet Lake. Кроме того, в то время как четырехъядерные процессоры остаются хорошим предложением для многих игр, но некоторые требуют более четырех ядер, и многие геймеры ищут многоядерные спецификации. С точки зрения будущего, четырехъядерный процессор тоже не идеален.