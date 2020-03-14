Оскароносный актер и сценарист Тайка Уайтити расстался с женой после 6 лет брака

14.03.2020, 16:47, Разное

Церемония вручения премии “Оскар”, прошедшая в январе этого года, отметилась не только потрясающими нарядами актрис на красной дорожке, эмоциональной речью Хоакина Феникса, но и закулисными историями из личной жизни участников кинопремии, подробности которых раскрываются изо дня в день. В начале марта стало известно, что незадолго до вручения кинонаград со своей девушкой расстался американский комик Крис Рок. А сегодня достоянием общественности стал еще один звездный разрыв. Новозеландский актер Тайка Вайтити, известный ролями в фильмах “Тор: Рагнарек”, “Мстители: Финал”, “Кролик Джоджо” и других, развелся со своей супругой, кинопродюсером Челси Уинстенли.

Произошло это, правда, еще два года назад, но супруги афишировать этого не стали. Примечательно, что в это время оба были задействованы в съемках “Кролика Джоджо”, сценарий к которому написал Тайка, а продюсером выступила Челси. Картина, к слову, получила три награды – лента была отмечена “Оскаром”, а также премиями BAFTA и WGA. На красной дорожке бывшие влюбленные позировали порознь, но никому даже в голову не пришло, что они больше не вместе.

Тайка Вайтити Челси Уинстенли

По данным The New Zealand Herald, Тайка Вайтити и Челси Уинстенли познакомились в конце 90-х. Тайка давал своей будущей супруге интервью для документального фильма о художниках маори. А вот романтические отношения между уроженцами Новой Зеандии вспыхнули только в 2010 году, когда они вместе работали над фильмом “Мальчик”. Спустя два года она поженились в Нью-Йорке. У супругов двое дочерей – 7-летняя Хинеку и 4-летняя Матева Киритапа.

В свете этих событий впору утверждать, что, оставив семейную жизнь позади, Вайтити спокойно двинулся дальше. За последние несколько месяцев он был замечен на разных мероприятиях с одной и той же женщиной. Журналисты без труда вычислили ее имя – ей оказалась Полли Стокер. Она была помощником Вайтити в 2016 году во время съемок комедийной драмы “Охота на диких людей” и в 2017 году на съемках картины “Тор: Рагнарек”. Режиссером обоих фильмов выступил Тайка.