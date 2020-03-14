 

Компания Chevrolet обновила кроссовер Traverse

14.03.2020, 16:30, Разное

Обновленный кроссовер Chevrolet Traverse представлен официально. Главными конкурентами транспортного средства являются Ford Explorer, Honda Pilot и Toyota Highlander.
Предыдущее поколение Traverse в США в минувшем году было реализовано в количестве 147 тысяч единиц. На фоне популярности кроссовера компания Chevrolet решила обновить модель, проведя ее рестайлинг. Автомобиль получил более узкую переднюю оптику, делающую внешний вид агрессивным. Решетка радиатора немного уменьшилась в размерах, но сохранила прежнюю форму. В новой версии кроссовера вся оптика работает на светодиодах. То же самое касается и осветительных приборов в салоне.

Интерьер автомобиля практически не изменился. Транспортное средство имеет три ряда сидений, предназначенных для размещения шестерых пассажиров и водителя. Также автомобиль получил обновленную мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Под капотом Chevrolet Traverse располагается силовой агрегат на 3,6 литра при мощности в 314 лошадиных сил. Вместе с ним устанавливают автоматическую трансмиссию на 9 ступеней. По предварительным данным, автомобиль должен появиться в РФ до середины текущего года. Информация о его стоимости пока отсутствует.



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