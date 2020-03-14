 

Участница шоу Comedy Woman опубликовала фотографии после похудения

14.03.2020, 16:30, Разное

Надежда Ангарская, участница юмористического шоу Comedy Woman, опубликовала в Сети несколько фотографий, на которых она позирует после диеты. Актриса смогла похудеть и сбросить более 30 килограммов.
Худеть звезда Comedy Woman решила с помощью специалистов, которые составили ей индивидуальную программу питания и тренировок. Певица и актриса признается, что плохо себя ощущала при весе 130 килограммов, поэтому решила заняться собой, а не принимать себя такую, какая она есть.

В подписи к одному из постов в Instagram резидент Comedy Woman открыто заявляет, что не является сторонницей бодипозитива и худела, чтобы быть более здоровой, а с ожирением сложно чувствовать себя таковым человеком. Также Надежда Ангарская для сравнения опубликовала свои старые фотоснимки с тех времен, когда ее вес превышал 100 килограммов.

В большинстве своем поклонники поддержали певицу и выразили свое восхищение силой воли и целеустремленностью Надежды Ангарской. Однако нашлись и те, кто считает, что актриса должна была полюбить себя в своем теле и не садиться на диету. Не желая больше терпеть нападок хейтеров, резидент Comedy Woman четко обозначила свою позицию касаемо этой темы и сказала, что гордится собой и рада тому, что смогла мотивировать кого-то на аналогичные действия.

Надежда Ангарская пообещала, что скоро расскажет обо всех трудностях, с которыми она столкнулась на пути к здоровому телу.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / В Париже Григорию Лепсу сделали третью операцию

19.02 / В Москве участницу шоу «Битва экстрасенсов» мошенники обманули на 135 тысяч долларов

03.01 / Отдыхающая в Таиланде Анастасия Волочкова показала «ритуал по сжиганию негатива и завистников»

01.01 / Мнение: Турецкая ВПП в Триполи

22.01 / Мнение: Почему мои прогнозы сбываются

01.02 / Samsung Galaxy Book S поступит в продажу 13 февраля

11.02 / Останки непонятного животного заметили рядом с островом, на котором живут лабораторные обезьяны

21.02 / Личное: Зачем Шнур вступил в «Партию роста»?

04.01 / Опубликован список самых ожидаемых видеоигр 2020 года

19.02 / Алсу высказалась о скандальной победе дочери в конкурсе «Голос.Дети»: «Да, я покупала голоса»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика