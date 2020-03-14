Участница шоу Comedy Woman опубликовала фотографии после похудения

14.03.2020, 16:30, Разное

Надежда Ангарская, участница юмористического шоу Comedy Woman, опубликовала в Сети несколько фотографий, на которых она позирует после диеты. Актриса смогла похудеть и сбросить более 30 килограммов.

Худеть звезда Comedy Woman решила с помощью специалистов, которые составили ей индивидуальную программу питания и тренировок. Певица и актриса признается, что плохо себя ощущала при весе 130 килограммов, поэтому решила заняться собой, а не принимать себя такую, какая она есть.

В подписи к одному из постов в Instagram резидент Comedy Woman открыто заявляет, что не является сторонницей бодипозитива и худела, чтобы быть более здоровой, а с ожирением сложно чувствовать себя таковым человеком. Также Надежда Ангарская для сравнения опубликовала свои старые фотоснимки с тех времен, когда ее вес превышал 100 килограммов.

В большинстве своем поклонники поддержали певицу и выразили свое восхищение силой воли и целеустремленностью Надежды Ангарской. Однако нашлись и те, кто считает, что актриса должна была полюбить себя в своем теле и не садиться на диету. Не желая больше терпеть нападок хейтеров, резидент Comedy Woman четко обозначила свою позицию касаемо этой темы и сказала, что гордится собой и рада тому, что смогла мотивировать кого-то на аналогичные действия.

Надежда Ангарская пообещала, что скоро расскажет обо всех трудностях, с которыми она столкнулась на пути к здоровому телу.