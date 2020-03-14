Московские поликлиники временно прекратили диспансеризацию

14.03.2020, 16:30, Новости дня

Поликлиники Москвы, подведомственные столичному департаменту здравоохранения, временно приостановили диспансеризацию населения, также временно закрыт доступ посетителей к пациентам в соответствии с постановлением главного санитарного врача города, сообщили в ведомстве.

«Это касается всех круглосуточных стационаров, как взрослых, так и детских. Посетители по-прежнему смогут передавать «посылки» своим близким, для этого в каждом стационаре предусмотрены выделенные места. Кроме того, о состоянии пациента можно будет узнать у лечащего или дежурного врача в определенные часы», – сообщается на сайте департамента.

Расписание консультаций и мест приема передачи посетители смогут уточнить по телефону стационара, где пациенты проходят лечение.

Также во взрослых и детских городских поликлиниках временно отменили плановую диспансеризацию населения и профилактические медосмотры.

«Эти меры действуют до особого распоряжения главного государственного санитарного врача по городу Москве», – говорится в сообщении.

Ранее в Москве ввели свободное посещение школ для профилактики коронавируса.

Отметим, что на интернет-портале мэра Москвы Сергея Собянина есть официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.