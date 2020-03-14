 

Павел Прилучный намекнул на возможное участие в новом сезоне шоу «Холостяк»

14.03.2020, 16:30, Разное

Отечественный актёр театра и кино, продюсер и телеведущий Павел Прилучный на странице в Instagram опубликовал анимированное фото, на котором запечатлён с алой розой в руке. Некоторые подписчики артиста пришли к выводу, что таким образом он может намекать на возможное участие в новом сезоне романтического шоу «Холостяк», что вполне вероятно на фоне недавнего расставания с супругой.
Не так давно стало известно, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстаются после почти 9 лет брака. Супруги воспитывали двоих совместных детей – 7-летнего сына Тимофея и 4-летнюю дочь Мию, но в феврале текущего года рассказали о разводе. В одной из недавних публикаций в соцсети актёр со статусом «свободного мужчины» разместил интригующий снимок, предложив поклонникам самим выбрать ему название. В кадре Прилучный запечатлён сидящим на полу с розой в руке и именно цветок многие фолловеры назвали намёком на участие в «Холостяке» с целью поиска новой возлюбленной.

Прилучный пока никак не прокомментировал предположения подписчиков, в то время как они продолжают «развивать теории». Некоторые считают, что о шоу речь вряд ли может идти, так как после расставания с Муцениеце прошло совсем мало времени, а потому они думают, что таким образом актёр может намекать экс-супруге на «сожаление и раскаяние» относительно принятого решения о разводе.



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