 

Биатлон. Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере, Логинов – седьмой

14.03.2020, 16:29, Новости дня

В финском Контиолахти в рамках восьмого, заключительно в этом сезоне этапа Кубка мира по биатлону состоялась гонка преследования на 12,5 километра. По итогам гонки французские спортсмены заняли весь подиум.

Первенствовал Мартен Фуркад, преодолевший дистанцию за 31 минуту 25 секунд с тремя промахами. Второе место занял Кентен Фийон Майе (+2,9 – 2 промаха), а замкнул тройку Эмильен Жаклен (+4,5 – 4).

Лучшим из россиян – Александр Логинов (+24 – 2), показавший седьмой результат. Евгений Гараничев (+1:12.1 – 2) – 15-й, Карим Халили (+2:00,2 – 0) – 25-й, Эдуард Латыпов – (+3:46,4 – 6) – 41-й, Матвей Елисеев (+4:29,8 – 11) – 46-й.

Накануне Фуркад объявил о завершении карьеры. Мартен является пятикратным чемпионом Олимпийских игр. С семью Большими хрустальными глобусами он также носит звание рекордсмена по числу выигранных Кубков мира подряд. Кроме того,он выигрывал 13 раз чемпионаты мира.

Победителем общего зачета Кубка мира сезона 2019/20 стал норвежец Йоханнес Бе, который финишировал четвертым в гонке, но в общем зачете опередил Фуркада на два очка – 913 против 911.



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