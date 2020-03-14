 

Клип Little Big на песню для “Евровидения” занял первое место в трендах YouTube

14.03.2020, 16:29, Новости дня

Число просмотров клипа российской группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят нашу страну на "Евровидении-2020" в голландском Роттердаме, приближается к 13 миллионам. Видео было опубликовано на YouTube-канале "Евровидения" 12 марта.

Клип прочно обосновался на первом месте вкладки "В трендах" российского сегмента YouTube. Он также включен во вкладку "В тренде" YouTube в 16 странах — участницах "Евровидения" и по-прежнему лидирует по просмотрам среди клипов других участников конкурса нынешнего года.

Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" должен пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах. Право провести конкурс у себя голландцы получили после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на конкурсе в израильском Тель-Авиве в 2019 году.

Вместе с четырьмя постоянными участниками группы Little Big на "Евровидении" в Роттердаме выступят вокалистка группы "Ленинград" Флорида Чантурия и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко, передает ТАСС. Песню Uno они исполнят на английском языке с использованием испанского в припеве.

Группа Little Big, основанная в Санкт-Петербурге в 2013 году, играет музыку в стилях панк, поп и рейв. Особую популярность ей принес хит Skibidi, набравший 23 миллиона просмотров на YouTube всего за неделю. На данный момент у этого видео почти 371 миллион просмотров.



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