Компания Renault повысила цены на свои автомобили в России

14.03.2020, 16:28, Новости дня

Renault подняла цены на свои автомобили в РФ на 1,14%, сообщил официальный представитель компании.

«Да, цены скорректированы исходя из сложившейся экономической ситуации», – рассказал представитель компании, передает ТАСС.

О возможном пересмотре цен на машины заявляли ранее в «Автовазе», УАЗе и Nissan.

Напомним, эксперты заявили, что ослабление рубля на фоне падения стоимости нефти может привести к уходу некоторых автопроизводителей с российского рынка, а также поэтапному росту цен на новые машины. Стоимость машин к лету может вырасти на 10%, считают эксперты.