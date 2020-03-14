«Как грустно и печально»: Садальский посетил могилу дочери Пушкина Марии

14.03.2020, 16:07, Разное

Станислав Садальский пояснил своим подписчикам в Instagram, как случайно оказался на могиле Марии, старшей дочери великого поэта РФ Александра Пушкина. Она похоронена на Донском кладбище.

В марте прошлого года исполнилось 100 лет со дня смерти любимицы поэта. Первенец в семье Пушкина и Натальи Гончаровой, Мария, она ушла из жизни последней. Долгая жизнь оборвалась страшно: 87-летняя Мария Александровна умерла от голода. Её пыталась спасти сестра по матери Анна Арапова, обратившись к знакомой баронессе Врангель.

На пороге смерти от истощения она просила не бросать в беде дочь того, кого называли гордостью страны. Помощь пришла слишком поздно. Первая пенсия была потрачена на похороны Марии Гартунг-Пушкиной. Садальский рассказывает о том, как в последние годы жизни дочь Александра Пушкина приходила почти ежедневно к его памятнику на Тверском бульваре и подолгу сидела возле бронзовой фигуры отца. «Воспоминания стареньким платком ей согревают согнутые плечи», — напишет об этом позже другой поэт РФ Николай Доризо.

Комментарии, которые оставили подписчики Станислава Садальского, не оставят никого равнодушными. В них речь идет не только о памяти и беспамятстве, милосердии и жестокости, но и присутствует боль от того, что «таких грустных историй масса», по словам одного из авторов.