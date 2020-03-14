 

Honor 30S будет работать на базе процессора Kirin 820

14.03.2020, 16:07, Разное

Смартфон Honor 30S будет работать на основе нового процессора Kirin 820. Устройство также получило поддержку 5G и три версии с 6 и 8 гигабайтами оперативной памяти.
Устройство Honor 30S должно оказаться на рынке во второй половине 2020 года. По предварительным данным, смартфон официально представят летом в рамках одного из мероприятий, посвященных электронике. Из-за отмены большей части выставок релиз устройства могут перенести.

Honor 30S будет относиться к флагманскому ценовому сегменту. Стоимость устройства в вариации с 6 гигабайтами оперативной памяти составит не менее 550 долларов. Также представители компании рассказали о намерении снять с производства все смартфоны, не поддерживающие 5G, до конца текущего года. Изменения плана продаж затронут и устройства, готовящиеся к презентации, которые теперь получат другие технические характеристики.

Источники в китайской компании отмечают, что Honor 30S должен стать первым устройством с процессором Kirin 820. До этого даже во флагманском сегменте от производителя использовались чипы от Qualcomm. Дата релиза смартфона в РФ пока неизвестна.



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