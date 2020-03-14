Спортсмены потребовали от ВФЛА разъяснить позицию по ограничению числа российских атлетов

14.03.2020, 15:59, Новости дня

Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) потребовала от руководства федерации разъяснить свою позицию по ограничениям со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по числу российских атлетов, которым разрешат выступить на Олимпиаде.

«Мы приветствуем возобновление выдачи нейтрального статуса российским спортсменам. Надеемся, что подобный шаг навстречу станет основой для поэтапного возвращения доверия к ВФЛА и российской легкой атлетике в целом. Однако комиссия с тревогой отмечает, что, несмотря на определенный прогресс ситуации в целом, столь жесткие ограничения на допуск нейтральных спортсменов на Олимпийские игры и чемпионат Европы 2020 года все еще ставят российских атлетов в неравные условия для отбора на крупнейшие соревнования нынешнего сезона, что противоречит спортивному принципу», – сообщила комиссия в соцсетях, передает ТАСС.

В организации также выразили надежду, что позиция ВФЛА, Олимпийского комитета России, Минспорта и открытость к сотрудничеству с World Athletics смогут смягчить ограничения и устранить их в дальнейшем.

Комиссия призвала российских спортсменов продолжать готовиться и выполнять олимпийские нормативы, а руководство ВФЛА четко разъяснить атлетам свою позицию по ограничению и варианты выхода из ситуации.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

В четверг World Athletics оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на 10 млн долларов. В организации сообщили, что 5 млн долларов федерации нужно выплатить немедленно, а другие 5 млн считать условным штрафом.

Также World Athletics ввела ограничение на 10 атлетов, которые смогут от РФ принимать участие в чемпионате Европы и других крупных соревнованиях под нейтральным флагом.

31 января Минспорт приостановил государственную аккредитацию ВФЛА, в начале февраля президиум организации сложил с себя полномочия.

21 ноября AIU выдвинул семерым участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко обвинения в нарушении антидопинговых правил, они были отстранены. Среди попавших под санкции в том числе был на тот момент глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, который позже подал в отставку.