В Шереметьево поступили сообщения о «минировании» сразу трех рейсов

14.03.2020, 15:59, Новости дня

На e-mail Шереметьево пришли сообщения о «минировании» сразу трех самолетов, сообщил представитель экстренных служб региона.

«Сообщение на электронную почту о минировании рейсов: SU 1506 Москва-Тюмень, SU 1445 Иркутск-Москва, SU 1422 Москва-Челябинск», – сказал собеседник РИА «Новости».

Эти самолеты на данный момент следуют по своим маршрутам, проводятся следственные мероприятия, сказал источник.

В среду о поступило анонимное сообщение о «минировании» рейса Иркутск – Москва.

На прошлой неделе самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Петербург – Симферополь, после сообщения о «минировании» благополучно приземлился в Крыму. До этого в адрес аэропорта Пулково было направлено анонимное письмо об угрозе безопасности полета рейса Петербург – Симферополь. В тот же день неизвестный сообщил о якобы взрывном устройстве на борту самолета Airbus А320 по сообщению Москва – Омск. Также анонимные сообщения получили относительно самолета Москва (Шереметьево) – Сыктывкар.

В Кремле сообщили, что российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов.