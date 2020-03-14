Путин подписал закон о поправках к Конституции

14.03.2020, 15:54, Новости дня

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках к Конституции, который позволит ему вновь избираться в президенты, таким образом оставаясь на своем посту до 2036 года. Документ выложен на официальном портале правовой информации.

На уходящей неделе законопроект успели одобрить Госдума и Совет Федерации, а также региональные законодательные собрания. Теперь его должен проверить Конституционный суд, после чего поправки должны быть выставлены на общероссийское голосование, намеченное на 22 апреля.

Ранее изменения в Конституцию России вносились трижды: один раз – в 2008 году, два раза – в 2014-м. В каждом случае между утверждением документа Советом Федерации и завершением голосования в регионах проходило не менее двух недель.