 

В Москве у здания ФСБ на Лубянке задерживают пикетчиков

14.03.2020, 15:54, Новости дня

В Москве у здания ФСБ на Лубянке, где собрались желающие постоять в одиночных пикетах против политических репрессий, начались массовые задержания. Подсчет задержанных ведет ОВД-Инфо, их десятки.

В числе задержанных правозащитник Лев Пономарев, политики левого толка Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев (ранее отсидевшие свои сроки по “болотному” делу). Кроме того, задержали несовершеннолетнего, который вел видеотрансляцию акции. Ему повредили оборудование.

Полицейские твердят в мегафоны, что акция не согласована, хотя одиночные пикеты по закону не требуют никакого согласования. По словам участников акции (их около ста), в автозаках полицейские избивают задержанных.

Сотрудники ОМОНа экипированы в бронежилеты и шлемы, лица закрыты балаклавами. К акции подогнали шесть полицейских автобусов, один из них уже наполнился и уехал в ОВД “Таганский”. Через дорогу стоит еще один автобус. 

Решение выйти на одиночные пикеты на Лубянку было принято после того, как мэрия Москвы отказалась согласовать митинги и шествия в центре города. Движение Rupression, участвовавшее в организации акции, выдвинуло в качестве главного лозунга “Обнулите сроки политзекам”.

Активисты планировали окружить здание ФСБ, выстроившись вокруг него на расстоянии вытянутой руки. Один из организаторов акции Ольга Мирясова в разговоре с газетой “Коммерсантъ” назвала протест возле Лубянки “отсылкой к акции 1989 года”. Тогда москвичи в День политзаключенного 30 октября окружили здание КГБ живой цепью.

Ранее в Хабаровске и Иркутске прошли согласованные митинги против поправок к Конституции. Участники акции скандировали “Лучшая поправка – Путина отставка”.

 



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