Аваков о принятых в Украине мерах против коронавируса: Вероятно, вскоре ограничения будут еще жестче

14.03.2020, 15:53, Новости дня

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти могут ужесточить меры по противодействию коронавирусу в стране. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Президент и правительство приняли несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче”, – отметил Аваков.

По его словам, Украина опирается в этом вопросе на опыт других стран.

“Задача – как можно более замедлить распространение вируса в Украине, минимизировать источники вирусного поражения, квалифицированно лечить пораженных граждан. Нужно дать возможность населению и системе здравоохранения отрабатывать качественно возникающие случаи поражения вирусом”, – написал Аваков.

Он призвал украинцев при малейших симптомах и подозрении самоизолироваться и связаться с медиками по телефону.

“Только 20% зараженных людей требуют госпитализации, 80% пораженных при инструкциях врача справятся с болезнью дома (таков опыт других стран). 5% требуют реальной интенсивной терапии. 1% требуют терапии максимальной интенсивности с подключением искусственной вентиляции легких, аппаратов искусственных почек и сердца. Ваша дисциплина при недомогании или даже поражении вирусом – если у вас легкая форма – спасет жизни тем 5% и 1%, кто требует предельного внимания медиков. Это очень важно! Изоляция – это то, что каждому из нас просто сделать. И это нужно сделать”, – добавил глава МВД.

Коронавирус. Прошу Вас.Не нужно шутить или кричать, использовать эту тему для политики.Все достаточно серьезно –… Posted by Arsen Avakov on Laupäev, 14. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 12 марта по 3 апреля Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине, а также запретил экспорт индивидуальных средств защиты (масок, халатов, перчаток) украинского производства. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка умерла от коронавируса в Италии.

В Черновицкой области с подозрением на коронавирус сегодня ночью госпитализировали мать с двумя детьми.