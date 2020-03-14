Кабмин решил эвакуировать украинцев из Италии

14.03.2020, 15:53, Новости дня

Кабинет Министров Украины сегодня на экстренном заседании принял решение эвакуировать граждан Украины, которые находятся на территории Италии. Об этом сообщает правительственный портал.

“Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, Министерством иностранных дел и Министерством внутренних дел обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике”, – говорится в сообщении.

Кабмин обсудил процедуру вывоза украинских граждан. Речь, в частности, шла о том, что Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет проводить эвакуацию.

Государственная пограничная служба, в свою очередь, должна обеспечить первоочередной контроль во время пересечения государственной границы.

Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса и второе место по количеству зараженных и умерших (после Китая).

По состоянию на 13 марта в Италии зафиксировано 1266 смертей от коронавируса SARS-CoV-2, общее количество инфицированных увеличилось до 17 660.

Среди умерших за последние сутки в Италии от коронавируса – 65-летняя гражданка Украины, которая работала в провинции Брешия.

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили почти все спортивные мероприятия. Ограничения продлятся до 25 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла.