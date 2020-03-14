Мнение: Чем опасно раскоронование коронавируса

14.03.2020, 15:45, Разное

Вечер перестаёт быть томным. Новость первая — в некоторых странах собираются разжаловать коронавирус в разряд обычных инфекций типа гриппа. Остановить инфекцию невозможно, решили политики, так что пусть она свободно гуляет, как коклюш в старые добрые времена, а врачи тем временем будут спокойно следить за группами риска — за пожилыми людьми, например.

Цитирую «Дагенс нюхетер», крупнейшую утреннюю газету Швеции:

https://www.dn.se/sthlm/farre-kommer-att-provtas-for-coronaviruset-i-stockholm/

У тех, кто подозревает, что заразился коронавирусом в районе Стокгольма, больше не будут отбираться пробы. Тестировать будут только тех, кто уже находится в больнице…

– Мы должны принять тот факт, что инфекция находится здесь, и сейчас важно свести к минимуму её распространение”, – сказал Эрик Пирс, который является пресс-офицером в Стокгольмском регионе.

…

– Если вам 20 лет, и вы сильны, вам придется переждать болезнь.

…

«Если у вас есть симптомы, которые напоминают коронавирус, у вас не будут брать анализы. Даже если вы были в районах, подверженных инфекции, или имели тесный контакт с кем-то, кто, как вы знаете, болен коронавирусом”, — пишут в пресс-релизе региона.

…

Мы оставили идею «поймать всех». Теперь у нас есть болезнь, которую мы не можем запереть, поэтому важно убедиться, что как можно меньше людей рискуют ее получить.

Действительно, относительно здоровые люди младше 60 лет имеют все шансы успешно перенести инфекцию. Проблема в том, что есть и вторая новость, которую мы ещё вчера обсуждали без панических ноток в голосе. Врачи предупреждают, что коронавирус поражает известные мужские органы, вызывая тем самым бесплодие. Пока что это не точно, но на сайте правительства китайской провинции Хубей уже появилось обращение к мужчинам — если вы переболели коронавирусом, сдайте анализы на фертильность:

https://www.medikforum.ru/health/90561-koronavirus-mozhet-stat-prichinoy-besplodiya-u-muzhchin.html

Господа! Мы должны предпринять все меры предосторожности, чтобы не пустить вирус в Россию.

Типичный способ заражения выглядит так. Разносчик инфекции кашляет, сопит и невольно пачкает мельчайшими капельками слюны все поверхности вокруг — поручни в автобусах, например. Пока ещё здоровый пациент касается осквернённого поручня рукой. Чуть позже он этой же рукой трёт бороду, ковыряет в носу или чешет глаз (себе). Вуаля — вирус попал на слизистую, мы имеем нового заболевшего.

Чтобы избежать опасности нужно делать вот что.

1. Поднялась температура — сидите дома, не разносите инфекцию.

2. Если болеете, но вам всё же надо выйти в аптеку или в магазин, наденьте маску, чтобы не кашлять на окружающих.

3. Если пока ещё здоровы, остерегайтесь всех поверхностей. Не водите губами по стеклу в общественном транспорте, не облизывайте кнопки лифтов.

4. Оставьте на время привычку целоваться с знакомыми при встрече.

5. Думайте, куда вы кладёте свой смартфон, чем вы его трогаете, и куда прикладываете во время разговора.

6. Пришли домой — мойте руки с мылом в течение 30 секунд. В процессе мытья можно спеть первые два куплета гимна России, тем самым вы как раз отмерите нужные полминуты.

7. Самое главное. Прямо сейчас начните вырабатывать привычку не касаться руками лица. Это не так сложно — несколько дней усердного самоконтроля, и вы сведёте касания к минимуму.

Оптимисты пишут, что наступила весна, скоро станет тепло и хорошо, и вирус вынужден будет уйти в подполье до осени. Хотелось бы надеяться, однако заболевшие в России уже есть, причём многие из них наверняка даже не подозревают о своём диагнозе.

Наши эпидемиологи полагают, что вакцина будет примерно через год, к лету 2021. Может быть, чуть позже, к концу 2021:

https://www.fontanka.ru/2020/03/11/69025060/

Разумеется, я не верю конспирологам, которые заявляют, будто коронавирус был создан американскими военными в качестве демографического оружия против Азии и Африки. Тем не менее иногда рекомендации врачей стоит соблюдать со всем тщанием, это не перестраховка.

Если на вакцины от сезонного гриппа я всегда смотрел со скепсисом, то от коронавируса, пожалуй, я привьюсь в первых рядах.