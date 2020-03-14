Названы самые высокооплачиваемые сферы труда в России

14.03.2020, 15:35, Разное

Специалисты Росстата выяснили, в каких сферах труда россияне получали самую высокую зарплату в минувшем году. В лидерах рейтинга оказались сферы деятельности с ежемесячным заработком от 70 тысяч рублей, передает телеканал “360”.

Наиболее успешным 2019 год стал для финансистов и страховщиков – они зарабатывали в среднем 102,9 тысячи рублей. Второе место с большим отрывом досталось добыче ископаемых, где сотрудникам платили около 89 тысяч рублей. В числе самых дорогих работников оказались IT-специалисты с доходом порядка 74,4 тысячи рублей, сообщает RT.