 

Названы самые высокооплачиваемые сферы труда в России

14.03.2020, 15:35, Разное

Специалисты Росстата выяснили, в каких сферах труда россияне получали самую высокую зарплату в минувшем году. В лидерах рейтинга оказались сферы деятельности с ежемесячным заработком от 70 тысяч рублей, передает телеканал “360”.

Наиболее успешным 2019 год стал для финансистов и страховщиков – они зарабатывали в среднем 102,9 тысячи рублей. Второе место с большим отрывом досталось добыче ископаемых, где сотрудникам платили около 89 тысяч рублей. В числе самых дорогих работников оказались IT-специалисты с доходом порядка 74,4 тысячи рублей, сообщает RT.



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