 

Агентство DARPA заключило контракты на разработку боевого морского беспилотника «Манта»

14.03.2020, 15:30, Разное

Агентство Минобороны США DARPA, отвечающее за разработку инновационных технологий для использования военными, заключило контракты с компаниями, которые создадут новый боевой морской беспилотник «Манта». Документы с разработчиками подписаны в рамках программы Manta Ray.
Победителями ранее объявленного DARPA конкурса названы четыре компании: Metron, Navatek, Lockheed Martin и Northrop Grumman System Corporation. Первая из них будет разрабатывать технологии получения энергии во время проведения подводных операций, а в задачи остальных входит создание морского беспилотника «Манта» нового класса, с возможностью преодоления больших расстояний, автономной работы без техобслуживания и со способностью к повышенным нагрузкам.

В планах агентства DARPA проведение трёх этапов программы по созданию «Манта». Последним из них будет проведение испытаний инновационной разработки в реальных морских условиях, однако пока не называется даже предварительная дата завершения проекта.

Перед заключившими контракты компаниями поставлены цели по созданию устойчивого к коррозии и деградации беспилотника с новыми методами управления энергией, с установкой небольшой мощности, но с высокой эффективностью, усовершенствованной навигацией и методами обработки морских данных. Кроме прочего, аппарат должен иметь средства подводного обнаружения и системы для классификации опасностей.



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