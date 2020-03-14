 

NASA отложило создание пилотируемой окололунной станции Gateway

14.03.2020, 15:30, Разное

Агентство NASA сообщило об отмене начала строительства пилотируемой окололунной станции Gateway. По первоначальному плану, она должна была заработать еще в 2024 году.
Космическая программа NASA Artemis представляет собой комплекс проектов, направленных на создание лунной колонии. Реализация самой миссии была запланирована на 2024 год. Представители NASA сообщили, что строительство станции Gateway для размещения пилотов переносится на неопределенный срок.

«Причиной переноса строительства станции стала затянувшаяся разработка двигателя Power and Propulsion Element на электрической тяге. Я не могу гарантировать, что проект не будет перенесен на более чем два года. Сейчас мы пытаемся решить все проблемные вопросы, но ситуация такова, что двигатель будет готов позднее заявленных сроков», – заместитель главы NASA Дуглас Ловерро.
Специалист подчеркнул, что космическое агентство не намерено полностью отказываться от планов по строительству станции. В то же время, начало реализации проекта по высадке астронавтов на Луну может немного перенестись. NASA постараются сделать все, чтобы смещение планов не стало критическим. Детали проекта после изменения дат его реализации будут обнародованы после 16 марта.



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