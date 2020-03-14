Путину направили ходатайство о присвоении Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести»
14.03.2020, 15:30, Новости дня
Президенту Владимиру Путину направили ходатайство о присвоении Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести», сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Подписи на ходатайстве оставили губернатор Глеб Никитин и председатель законодательного собрания Евгений Лебедев, передает РИА «Новости».
«Мы прошли все необходимые этапы, предусмотренные федеральным законом, и собрали полный пакет документов. Это позволило еще раз вспомнить славные страницы прошлого города и региона. Трудовой подвиг горьковчан в годы Великой Отечественной войны не может не восхищать и, безусловно, заслуживает быть увековеченным», – сообщил Никитин.
Глава региона пояснил, что продолжается сбор подписей на поддержку инициативы.
«Более 667 тысяч человек отдали свои голоса. Это по-настоящему народная поддержка. Призываю всех присоединиться», – сказал он.
В годы Великой Отечественной в городе Горьком (ныне – Нижний Новгород) создали уникальный военно-промышленный комплекс предприятий, был налажен выпуск практически всех видов оборонной продукции, в том числе оружие и снаряжение для сухопутных войск.
В феврале Госдума на пленарном заседании приняла закон о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести».
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