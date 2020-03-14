Эксперты назвали 5 «утренних ритуалов» для сброса лишнего веса

14.03.2020, 15:30, Разное

Некоторые устоявшиеся привычки способствуют набору массы тела, но, как рассказали эксперты в области медицины и здоровья, 5 «утренних ритуалов», напротив, помогают сбрасывать лишний вес. Поэтому от них не стоит отказываться, ведь они позволяют незаметно контролировать свою массу.

В первую очередь полезным можно назвать «ритуал» соблюдения режима сна. Если человек придерживается рекомендаций медиков и учёных, выделяя для ночного отдыха не более 8 часов в сутки, то и риск набора лишнего веса у него значительно меньше. Это происходит из-за того, что провоцирующий аппетит гормон кортизол активно вырабатывается именно в период отдыха, а потому регулярное пересыпание может приводить к избыточному весу. Также полезной эксперты называют утреннюю привычку открывать сразу после пробуждения шторы, впуская в комнату больше солнечного света. Ультрафиолет способствует нормализации метаболизма и ускоренному сжиганию калорий.

По словам специалистов, такой утренний ритуал как приведение в порядок кровати после сна в большей мере присущ заботящимся о своих доходах и здоровом питании людям, поэтому среди них редко фиксируются случаи ожирения. Помогает держать организм в тонусе и не набирать избыточную массу привычка контролировать вес каждое утро. И последний «ритуал» – полезный сбалансированный завтрак. Он помогает избегать переедания, так как в процессе приёма пищи человек получает необходимое количество калорий и дольше сохраняет чувство сытости.