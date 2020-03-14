 

Направлявшийся из Будапешта в Москву самолет штатно приземлился в Шереметьево

14.03.2020, 15:28, Новости дня

Летевший из Будапешта в Москву самолет, подавший сигнал тревоги, благополучно приземлился в Шереметьево, сообщили в справочной аэропорта.

Самолет, следующий рейсом Будапешт-Москва и ранее подавший сигнал тревоги, штатно сел в Шереметьево. Эту информацию «Звезде» подтвердили в справочной столичного аэропорта.

«В пределах расписания самолет приземлился в терминале С», – сообщила оператор, передает «Звезда».

Напомним, пассажирский «Суперджет», следующий из Будапешта в Москву, подал сигнал тревоги и снизился до 4,5 тыс. метров. После стало известно, что причиной снижения послужил датчик неисправности системы кондиционирования воздушного судна.



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