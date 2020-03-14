 

В Ингушетии задержали устроивших смертельную перестрелку жителей

14.03.2020, 15:28, Новости дня

Полицейские установили и задержали предполагаемых участников конфликта со стрельбой в поселке Экажево Назрановского района Ингушетии, сообщили в региональном УМВД.

«Сотрудниками полиции установлены предполагаемые участники конфликта, произошедшего 13 марта 2020 года в сельском поселении Экажево. По предварительной информации, в результате перестрелки один человек был убит, двое сотрудников полиции получили ранения. В настоящее время доставленные находятся в ОМВД РФ по Назрановскому району», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

В пятницу в Экажево в салоне авто нашли тело 55-летнего местного жителя с огнестрельным ранением. Один из участников конфликта выстрелил в приехавших полицейских и сумел скрыться.

При задержании открывший огонь и еще несколько неизвестных избили сотрудников правоохранительных органов, один полицейский получил огнестрельное ранение.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Напомним, в поселке Экажево ранее проживал подозреваемый в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму регионального МВД Ибрагима Эльджаркиева. В ноябре 2019 года там задержали двух человек.



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