Названа страна, откуда прибыли зараженные коронавирусом в Кемерово

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14.03.2020, 15:11, Новости дня

Зараженные коронавирусом в Кемерово прибыли из Италии, сообщила замглавы Роспотребнадзора по региону Надежда Кутькина.

«Оба прилетели из туристической поездки из Италии 7 марта в Шереметьево, оттуда в Новосибирск, далее – личным транспортом. Роспотребнадзор по Московской области их нам передал, они были под наблюдением… Контактных в области четверо, один контактный госпитализирован, трое под домашним наблюдением. В настоящее время устанавливаются остальные контакты, в том числе и в самолете», – сообщила сотрудница ведомства, передает РИА «Новости».

Главый специалист по инфекционным болезням в регионе Ольга Бородкина ранее сообщила, что состояние одного из госпитализированных удовлетворительное, второго – средней тяжести.

«Получают лечение в соответствии с национальными клиническими рекомендациями», – уточнила эксперт.

Все медучреждения Кузбасса привели в режим готовности, разработан порядок приема пациентов с подозрением на коронавирус, проведены подготовительные мероприятия, есть достаточное количество медикаментов и средств индивидуальной защиты.

Пассажиры международных рейсов, которые прилетают в кемеровский аэропорт, проходят бесконтактное измерение температуры.

В области с 10 марта в круглосуточном режиме работает горячая линия для граждан, прибывших из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что в Кемерово оперативно выявили два случая заражения коронавирусом. Таким образом, на данный момент в РФ зарегистрированы 47 случаев заражения.



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