В Nokia Bell Labs поставили мировой рекорд скорости передачи данных

14.03.2020, 15:07, Разное

Компания Nokia Bell Labs поставила мировой рекорд по скорости передачи информации по одной несущей. Она достигла показателя в 1,52 терабит в секунду.

Длина участка оптоволокна на одной несущей составила порядка 80 километров. Специалисты Nokia Bell Labs отмечают, что данный показатель примерно в 4 раза больше, чем у стандартных линий, способных проводить примерно 400 гигабит в секунду. В качестве примера специалисты привели загрузку роликов с YouTube. При рекордной скорости можно скачать до 1,5 миллионов видео средней продолжительности всего за секунду.

«Новый мировой рекорд позволит значительно увеличить скорость разработки новых стандартов для беспроводной передачи данных. Эпоха 5G, которая уже наступила, диктует свои правила производительности. Компания Nokia всегда следует тенденциям, ввиду чего готовится вступить в следующую эру обмена контентом раньше остальных», – говорится в сообщении Nokia Bell Labs.

В ходе проверки оптоволоконной сети использовались преобразователи нового поколения, которые могут генерировать сигналы с огромной скоростью. Прежний рекорд был установлен в 2018 году. Тогда значение скорости составляло примерно 450 гигабит в секунду по каналу длиной в 15 километров.