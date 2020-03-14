 

Смартфон Realme 6 получил первое обновление программного обеспечения

14.03.2020, 15:07, Разное

Смартфон Realme 6, представленный на прошлой неделе, получил свое первое обновление программного обеспечения до RMX2001_11_A.11. Новая сборка повышает уровень безопасности Android и устраняет ошибку, которая позволяла Google Assistant включаться с помощью жестов смахивания.
Кроме того, новая прошивка поставляется с приложением Soloop для редактирования видео и добавляет две новые функции для 16-мегапиксельной фронтальной камеры телефона – ночной режим и замедленную видеозапись на скорости 120 FPS. Realme еще официально не объявляла о выпуске свежего обновления, но пользователи могут зайти в меню «Настройки» > «Обновление программного обеспечения» телефона, чтобы узнать, доступно ли оно для устройства.

Realme 6 в настоящее время доступен только в Индии и дебютирует в Европе 24 марта с 6 Pro. Новинка является первым смартфоном с однокристальной системой MediaTek Helio G80. Смартфон получил аккумулятор на 5000 мАч, зарядку мощностью 18 Ватт и разъем USB-C. Основная камера состоит из нескольких модулей, включая один на 48 МП.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Михаил Боярский о супруге Ларисе Луппиан: «Она на глазах теряет здоровье»

11.03 / Жительница Петербурга украла и продала несколько лошадей

17.01 / ВШЭ может запретить студентам и сотрудникам участвовать в политической деятельности от имени вуза

05.01 / В Оренбуржье женщина замерзла насмерть у автострады

17.02 / Мнение: Украинка требует от ЕС…

25.01 / Замок Пугачевой и Галкина может оказаться под угрозой из-за строительства высоток

22.02 / Мнение: Падение Apple из-за коронавируса, Компания Южных морей и инвестиции в половое многообразие

11.03 / Дочь Анастасии Заворотнюк в детстве мечтала увидеть в лесу фей, а подростком страдала депрессией

18.01 / Мнение: Ким Чен Ын 2019

14.02 / Известные фигуристы громко заявили об уходе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика