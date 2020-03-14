Смартфон Realme 6 получил первое обновление программного обеспечения

14.03.2020, 15:07, Разное

Смартфон Realme 6, представленный на прошлой неделе, получил свое первое обновление программного обеспечения до RMX2001_11_A.11. Новая сборка повышает уровень безопасности Android и устраняет ошибку, которая позволяла Google Assistant включаться с помощью жестов смахивания.

Кроме того, новая прошивка поставляется с приложением Soloop для редактирования видео и добавляет две новые функции для 16-мегапиксельной фронтальной камеры телефона – ночной режим и замедленную видеозапись на скорости 120 FPS. Realme еще официально не объявляла о выпуске свежего обновления, но пользователи могут зайти в меню «Настройки» > «Обновление программного обеспечения» телефона, чтобы узнать, доступно ли оно для устройства.

Realme 6 в настоящее время доступен только в Индии и дебютирует в Европе 24 марта с 6 Pro. Новинка является первым смартфоном с однокристальной системой MediaTek Helio G80. Смартфон получил аккумулятор на 5000 мАч, зарядку мощностью 18 Ватт и разъем USB-C. Основная камера состоит из нескольких модулей, включая один на 48 МП.