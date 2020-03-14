Huawei P40 Pro 5G появился на Geekbench

14.03.2020, 15:07, Разное

Смартфон Huawei P40 Pro 5G появился в базе бенчмарка Geekbench с некоторыми основными техническими характеристиками. Официальная презентация смартфона запланирована на 26 марта.

Гаджет набрал 776 баллов в одноядерном тесте Geekbench 5. В многоядерном тесте он набрал 3182 баллов. Устройство работает на базе процессора HiSilicon Kirin с частотой 1,95 ГГц, аналогичный микропроцессор установлен в Huawei Mate 30 Pro 5G, официально смартфон выпустили в последнем квартале 2019 года.

Данные Geekbench показывают, что он оснащен 8 Гб оперативной памяти. Телефон работает на ОС Android 10. Модели серии P40 могут не поступать с Google Mobile Services (GMS), а вместо этого в смартфоне установят Huawei Mobile Services (HMS).

По предварительной информации, Huawei P40 будет доступен в Европе по цене около 799 евро (890 долларов США) и 899 евро (1000 долларов США). Предполагается, что европейские рынки получат Huawei P40 Pro по цене около 999 евро (1113 долларов США) и 1099 евро (1225 долларов США). Более продвинутая модель Huawei P40 Pro, которая, по слухам, будет оснащена дисплеем с частотой обновления 120 Гц и камерой с пятью объективами, может стоить от 1199 евро (1336 долларов США) до 1299 евро (1448 долларов США).