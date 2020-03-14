Закон о поправке в Конституцию поступил на рассмотрение в КС

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14.03.2020, 14:59, Новости дня

Закон о поправке к Конституции РФ поступил на рассмотрение в Конституционный суд (КС), сообщили в пресс-службе суда.

«14 марта 2020 года в КС РФ поступил запрос президента о соответствии Конституции положений закона «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» в части, касающейся вносимых в Конституцию поправок и общероссийского голосования», – говорится в сообщении пресс- службы суда, поступившем в субботу в ТАСС.

Данный законопроект КС должен оценить на соответствие Основному закону страны. В случае, если Конституционный суд решит, что закон не противоречит Основному закону, будет проведено общероссийское голосование. Заключение, согласно проекту, КС должен дать в течение семи дней. В случае, если более 50% участников голосования проголосуют за поправку, закон вступит в силу окончательно. Как ожидается, голосование пройдет 22 апреля, который будет объявлен нерабочим днем.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.



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