 

В Перми неизвестные жестоко избили домашнего пса и оставили умирать в мешке

14.03.2020, 14:59, Новости дня

В Перми неизвестные жестоко избили собаку, засунули в мешок и оставили умирать, животное нашли местные жители и передали его в приют «Доброе сердце».

Питомца нашли у заброшенных гаражей в мешке, перевязанном поводком, у спаниеля диагностировали множество ушибов, ран, нарушение координации и заторможенность, пишет «АиФ».

«Сейчас собака находится в ветеринарной клинике под круглосуточным наблюдением, сделаны рентгенологическое и ультразвуковое исследования. Предварительный диагноз: черепно-мозговая травма, перелом челюсти. Множественные гематомы. Подозрение на внутреннее кровотечение не подтвердилось. Собака испытывает сильную боль, получает симптоматическую терапию», – рассказали волонтеры приюта.

Также они сообщили, что псу сейчас около шести лет, судя по всему, ранее животное жило в доме у хозяина.

В марте в поселке Каскадном Ставропольского края по подозрению в жестоком обращении с животными задержали местного жителя: он четыре раза выстрелил в бездомную собаку, однако ее удалось спасти.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Названы сроки начала сертификационных испытаний Ил-96-400М

24.01 / Экс-главе РКК «Энергия» не пришлось работать уборщиком

13.02 / Мишустин назвал резервы для снижения ипотечных ставок

21.01 / Telegraph – США и Британия намерены сократить военное присутствие в Ираке, чтобы снизить напряжённость в регионе

12.02 / Семилетний мальчик едва не лишился глаза из-за больного зуба

07.01 / Трампа раскритиковали за «безмозглую» политику в отношении Ирана

01.02 / В разговоре Лукашенко с Помпео проскользнула шутка о диктатуре

16.02 / Норвежский биатлонист заступился за раскритикованного после победы на ЧМ Логинова

14.01 / Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией

05.03 / В процессорах Intel нашли неустранимую уязвимость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика