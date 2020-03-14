В Перми неизвестные жестоко избили домашнего пса и оставили умирать в мешке

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14.03.2020, 14:59, Новости дня

В Перми неизвестные жестоко избили собаку, засунули в мешок и оставили умирать, животное нашли местные жители и передали его в приют «Доброе сердце».

Питомца нашли у заброшенных гаражей в мешке, перевязанном поводком, у спаниеля диагностировали множество ушибов, ран, нарушение координации и заторможенность, пишет «АиФ».

«Сейчас собака находится в ветеринарной клинике под круглосуточным наблюдением, сделаны рентгенологическое и ультразвуковое исследования. Предварительный диагноз: черепно-мозговая травма, перелом челюсти. Множественные гематомы. Подозрение на внутреннее кровотечение не подтвердилось. Собака испытывает сильную боль, получает симптоматическую терапию», – рассказали волонтеры приюта.

Также они сообщили, что псу сейчас около шести лет, судя по всему, ранее животное жило в доме у хозяина.

В марте в поселке Каскадном Ставропольского края по подозрению в жестоком обращении с животными задержали местного жителя: он четыре раза выстрелил в бездомную собаку, однако ее удалось спасти.



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