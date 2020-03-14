 

Российским сенаторам запретили выезжать за границу

14.03.2020, 14:54, Разное

Всем российским сенаторам из-за угрозы коронавируса запретили выезжать за границу, пояснила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как передает ТАСС, Матвиенко лично будет выдавать загранпаспорта сенаторам для выезда из страны только в случае крайней необходимости. Она добавила, что приостановлены и все визиты делегаций Совфеда за рубеж, а также прием иностранных делегаций из государств, где «есть серьезные опасения по коронавирусу».

Матвиенко поручила по минимуму выдавать пропуска на вход в Совет Федерации. Также с 14 марта у каждого посетителя верхней палаты на входе проверяют температуру тепловизором.

Кроме того, Матвиенко поручила подготовить предложения по удаленной работе для сенаторов, которые находятся на самоизоляции. «У нас только один недисциплинированный сенатор, который слетал во Францию и сидит на карантине двухнедельном. Но он должен на самом деле принимать участие в работе. Это же не курорт у нас тут», — сказала она.

Источник: Новая газета



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