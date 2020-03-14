Американские учёные узнали о зарождении страха в человеческом мозге

14.03.2020, 14:30, Разное

Американские исследователи из University of California выяснили механизм формирования чувства страха и в каких частях головного мозга оно зарождается. Опыты на лабораторных грызунах подтвердили, что «память страха» – это нейронные связи между миндалевидным телом и гиппокампом.

В ходе научной работы специалисты обнаружили, что гиппокамп в случае возникновения стрессовых ситуаций реагирует на событие и впоследствии кодирует его в памяти. В свою очередь миндалевидное тело «включает» защиту или реакцию в виде страха. Догадки относительно механизма возникновения «памяти страха» существовали и ранее, но теперь они получили подтверждение. Таким образом учёным удалось установить, что ассоциативные реакции на определённые события возникают из-за усиления нейронных связей, а если их искусственно ослаблять, то можно помочь человеку стереть страх из памяти.

Термин «память страха» означает, что головной мозг запоминает опасные ситуации, а затем помогает человеку избегать чего-то подобного и выжить. Однако в некоторых случаях этот защитный процесс может становиться бесконтрольным, что провоцирует депрессивные состояние, проблемы со сном, повышенную тревожность или ночные кошмары. Поэтому исследователи считают, что результат их работы в перспективе поможет в разработке эффективных методов терапии для пациентов, страдающих от постравматического стрессового расстройства.