Александр Гудков: «Мы с Варнавой не раз видели друг друга голыми»

14.03.2020, 14:30, Разное

Отечественный шоумен и телеведущий, участник Comedy Women Александр Гудков в авторском шоу ведущей Регины Тодоренко на канале видеохостинга YouTube откровенно признался, что они с Екатериной Варнавой не раз видели друг друга голыми. Тем не менее артисты относятся друг к другу исключительно по-дружески, без «сексуального контекста».

В беседе с Тодоренко Варнава рассказала, что всегда любила Александра Гудкова, однако за долгие годы совместной работы между ними сложились тёплые доверительные отношения, не переходящие рамки профессиональных. На сцене коллеги часто изображают «борьбу и противостояние», а в реальной жизни подобного между ними не наблюдается. При этом Варнава не скрывает, что мечтала о слухах относительно романа с Гудковым, для которых, как оказалось, было немало поводов. К примеру, в гримёрке артисты неоднократно видели друг друга обнажёнными, а Варнава даже с юмором заметила, что шоумен «отлично застёгивает бюстгальтер».



Сам же Александр Гудков отмечает, что участники Comedy Women в некотором роде «асексуальны», поэтому ни Екатерину Варнаву, ни других коллег он никогда не рассматривал в плане интимных или романтических отношений. В своё время он был удивлён, когда узнал о романе между Хрусталёвым и Варнавой, считая, что «участникам одной карточной колоды» сложно сблизиться.