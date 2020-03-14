Смартфон Xiaomi CC9 получил обновление MIUI 11

14.03.2020, 14:30, Разное

Пользователи смартфона Xiaomi CC9 рассказывают, что устройство получило обновление операционной системы MIUI 11.0.1. Новая стабильная версия основана ​​на системе Android 10 с патчем безопасности Google от февраля 2020 года.

Следует отметить, что некоторые сторонние приложения несовместимы с системой MIUI 11. Эти программы могут иметь проблемы с работоспособностью в операционной системе. Таким образом, чтобы избежать потери информации, пользователи должны сделать резервную копию личных данных перед обновлением. Это обновление весит 2,3 Гб, поэтому необходимо убедиться в наличии достаточного количества места для хранения и интернет-трафика.

Xiaomi CC9 поставляется с 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung, аналогичным Xiaomi Mi 9. У его экрана сверхвысокое соотношение сторон и он оснащен сенсорным датчиком отпечатков пальцев седьмого поколения.

Устройство работает на базе процессора SoC Qualcomm Snapdragon 710 с 6 Гб оперативной памяти и до 128 Гб встроенной памяти. Смартфон использует тот же основной 48-мегапиксельный датчик, что и Xiaomi Mi 9. Впереди расположена 32-мегапиксельная камера.

Гаджет имеет встроенную батарею емкостью 4030 мАч, а также стандартное зарядное устройство на 18 Вт. По данным производителей, заряд аккумулятора восстанавливается до 43% за полчаса. Другие функции этого смартфона включают NFC, инфракрасный пульт дистанционного управления и Hi-Res HD аудио. Стоимость гаджета составляет 256 долларов.