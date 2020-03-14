 

Тяжелых больных среди заразившихся коронавирусом в Кемерово не оказалось

14.03.2020, 14:28, Новости дня

Тяжелых больных среди заразившихся коронавирусом нового типа в Кемеровской области нет, один человек находится в состоянии средней тяжести, состояние второго врачи характеризуют как удовлетворительное, сообщила главный областной специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина.

Бородкина сообщила, что у одного заболевшего «состояние средней степени тяжести, у другого удовлетворительное». Они «получают лечение в соответствии с национальными клиническими рекомендациями», передает ТАСС.

В свою очередь заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Надежда Кутькина сообщила, что специалисты уже взяли под наблюдение четырех человек, контактировавших с двумя госпитализированными.

«Один контактный госпитализирован, трое под домашним наблюдением. В настоящее время устанавливаются остальные контакты, в том числе и в самолете», – добавила она.

Бородкина сообщила, что заразившиеся прибыли из Италии из туристической поездки.

Ранее сообщалось, что в Кемерово оперативно выявили два случая заражения коронавирусом. Таким образом, на данный момент в РФ зарегистрированы 47 случаев заражения.

В регионе с 10 марта круглосуточно работает «горячая линия» для граждан, прибывших из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Единый номер 8-800-201-2522 открыт на базе Кемеровского областного центра медицины катастроф. Кроме того, можно звонить на телефон 112.



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