 

Си Цзиньпин выразил соболезнования Европе в связи с коронавирусом

14.03.2020, 14:28, Новости дня

Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграммы с соболезнованиями главам Евросовета и Еврокомиссии Шарлю Мишелю и Урсуле фон дер Ляйен из-за вспышки в Евросоюзе (ЕС) коронавируса нового типа.

В телеграмме Си Цзиньпина, текст которой приводит агентство Xinhua, говорится, что «не так давно ЕС выражал Китаю соболезнования и поддержку в борьбе с эпидемией коронавируса». Теперь «Китай решительно поддерживает усилия ЕС в борьбе с эпидемией, готов оказывать активную помощь в борьбе с заболеванием», передает ТАСС.

Он добавил, что «сила – в единстве».

Как указал председатель КНР, китайская сторона готова укреплять сотрудничество с Европой как в двустороннем, так и в многостороннем формате с целью обеспечения региональной и глобальной безопасности в области общественного здравоохранения, а также обеспечения здоровья людей в регионе и во всем мире.

Напомним, ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса. Россия призвала США к совместной борьбе с пандемией.

По последним данным, в РФ 47 зарегистрированных случаев коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как коронавирус изменит человеческие привычки.



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