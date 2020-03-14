Российские авиакомпании объявили о приостановке регулярных рейсов в Европу

14.03.2020, 14:28, Новости дня

«Аэрофлот» приостановит несколько регулярных рейсов в Европу с понедельника, лоукостер «Победа» и авиакомпания S7 прекратят регулярные рейсы из Москвы в несколько европейских городов.

«С 16 марта временно будут приостановлены регулярные полеты в/из Москвы в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Бургас, Салоники, Ираклион, Барселону и Цюрих», – сообщил «Аэрофлот», передает ТАСС.

Также сократится частота полетов из российской столицы в Копенгаген и Прагу из-за решения местных властей об ограничении въезда иностранцев.

При этом перевозчик с 16 марта продолжит выполнять рейсы из Москвы в Вену (Австрия), Брюссель (Бельгия), Будапешт (Венгрия), Софию (Болгария), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Ригу (Латвия), Вильнюс (Литва), Амстердам (Нидерланды), Варшаву (Польша), Лиссабон (Португалия), Бухарест (Румыния), Белград (Сербия), Любляну (Словения), Хельсинки (Финляндия), Загреб(Хорватия), Тиват (Черногория), Женеву (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Таллинн (Эстония), Париж (Франция) и Ларнаку (Кипр).

В «Победе» сообщили, что в странах ЕС есть клиенты компании, потому перевозчик «сделает все возможное», чтобы вернуть их домой.

«Несмотря ни на какие дополнительные расходы мы планируем организовать вывозные рейсы «Победы» из Ларнаки, Риги и Эйндховена», – сообщил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

Клиентам отмененных рейсов с вылетом до 31 марта автоматически вернут стоимость билетов.

По информации компании, клиентам отмененных рейсов с вылетом до 31 марта 2020 года автоматически будет возвращена стоимость билета.

Авиакомпания S7 также отменит собственные регулярные рейсы с понедельника мая в Австрию, Болгарию, Чехию, Кипр и обратно.

«По решению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ с 16 марта до 31 мая 2020 года S7 Airlines временно отменяет все собственные регулярные рейсы из РФ в Австрию, Болгарию, Чехию, Кипр и обратно», – уточнили в компании.

В пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что с 16 марта РФ ограничит пассажирские рейсы со странами Евросоюза из-за коронавируса.

При этом РФ сохранит регулярные рейсы из Москвы в столицы европейских стран и обратно, а также чартерные рейсы до вывоза россиян на родину.