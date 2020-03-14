 

Путин направил в КС закон о поправке к Конституции

14.03.2020, 14:18, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин направил в Конституционный суд закон РФ о поправке к Конституции, передает "Интерфакс".

Он был принят Государственной думой 11 марта и в тот же день одобрен Советом Федерации, а затем и региональными парламентами. Вскоре он поступит в Конституционный суд и будет рассмотрен на соответствие фундаментальным положениям Основного закона. В случае положительного заключения будет объявлено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Предполагается, что оно состоится в среду, 22 апреля, которую объявят нерабочим днем.

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что голосование должно состояться, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Точная дата голосования будет зависеть от "обстоятельств и ситуации", добавила она после внеочередного заседания Совфеда.



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