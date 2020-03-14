МЧС предупредил москвичей о сильном ветре и гололедице

14.03.2020, 14:11, Новости дня

Москву ожидает дождь со снегом, гололедица и сильный ветер, сообщили в столичном ГУ МЧС.

«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 19:00 мск 14 марта до 02:00 мск 15 марта в Москве ожидается дождь, переходящий в сильный снег, усиление северного ветра порывами 15-20 м/с, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Жителям столицы рекомендуют обходить ветхие строения и рекламные щиты, не укрываться под деревьями. В МЧС также советуют парковать автомобили вдали от деревьев и плохо укрепленных конструкций. Водителям рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать опасных маневров.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля в Москве потерял сознание от падения дерева на машину, после чего автомобиль столкнулся с другим транспортным средством, а мужчина погиб от полученных травм.

Также в Москве госпитализировали женщину после того, как на нее упала вывеска у ТЦ «Перовский».